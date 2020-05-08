超萌歐亞水獺妹妹好名徵選 限時24小時今早開跑

台北市立動物園今天早上9點，在臉書粉絲專頁「Taipei Zoo台北市立動物園」舉辦限時24小時的「24hr水獺妹妹好名徵選」活動，號召民眾一起為水獺寶寶想個好名字，透過線上表單（https://reurl.cc/R4eq8r）投稿。

動物園表示，去年11月中旬時，透過林務局野生動物收容救傷計畫，從金門來到動物園的歐亞水獺妹妹，已經入住動物園台灣動物區，即將和大家見面；為了讓更多人認識歐亞水獺，選在8、9日母親節前夕，於臉書粉絲專頁，舉辦好名徵選活動。