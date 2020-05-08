超萌歐亞水獺妹妹好名徵選 限時24小時今早開跑
台北市立動物園今天早上9點，在臉書粉絲專頁「Taipei Zoo台北市立動物園」舉辦限時24小時的「24hr水獺妹妹好名徵選」活動，號召民眾一起為水獺寶寶想個好名字，透過線上表單（https://reurl.cc/R4eq8r）投稿。
動物園表示，去年11月中旬時，透過林務局野生動物收容救傷計畫，從金門來到動物園的歐亞水獺妹妹，已經入住動物園台灣動物區，即將和大家見面；為了讓更多人認識歐亞水獺，選在8、9日母親節前夕，於臉書粉絲專頁，舉辦好名徵選活動。
投稿期間從今天早上9點起到明早9點止，透過臉書上的線上表單連結網址，投稿水獺妹妹名字，並用50字以內文字說明命名發想由來；動物園也盼透過好名徵選活動讓民眾集思廣益，同時藉此呼籲社會大眾共同保護水獺在金門居住的自然環境，讓歐亞水獺可以安全且永續地在金門這塊土地上生存與繁衍。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言