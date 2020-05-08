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新北抽查8款嬰兒床 竟無一合格

中央社 / 新北8日電

新北市法制局針對市售8款嬰兒床進行安全性檢測，沒有任何一款同時符合安全及標示規定，其中4款不符國家標準、7款商品標示不合格；消保官令業者改善，由相關主管機關做後續處分。

新北市政府法制局委託台灣檢驗科技股份有限公司實驗室（SGS），依國家標準CNS 11676「家用嬰兒床及折疊嬰兒床」進行安全性檢測。

檢驗項目包括初始穩定性、床內部孔洞、縫隙及開口、床外部頭部夾陷、剪切與擠壓點、鉤絆點、鎖定機構、最終穩定性等項目；商品標示部分則由新北市政府經濟發展局依商品標示法、嬰兒床商品標示基準等相關規定進行查核。

新北市法制局表示，抽查的8款嬰兒床有4款不符合國家標準CNS 11676，包括初始穩定性或最終穩定性，因未達標準而容易翻覆，嬰兒床內部的孔洞開口過大，則可能造成嬰兒伸入手指而受傷。

商品標示不合格部分則有7款，包括產地未以中文標示、未標示原始製造商名稱與地址、適用年齡、床板厚度、製造年月及使用方法等。

消保官指出，對安全性不合格的商品，已依消費者保護法第36條的規定，令銷售平台先行下架，另中文標示不符合部分，已移由相關單位依據商品標示法及嬰兒床商品標示基準，辦理後續回收改正事宜。

經濟部標準檢驗局公告「固定式側面嬰兒床」、「下拉及移動式側面嬰兒床」及「嬰兒折疊床」為應施檢驗商品，今年9月1日起實施進口及國內產製商品檢驗。

消保官強調，選購嬰兒床除注意主管機關發布各項消費警訊外，自9月1日起，更應注意有無經過國家檢驗合格並貼有商品安全標章；消費者遇有消費爭議，可撥打1950全國消費者服務專線進行諮詢。

嬰兒 消保官

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