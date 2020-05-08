「宅經濟」商機 台北店家到你家銷售專區第二波開跑

受新冠肺炎疫情影響，民眾減少出門，外送、網購商機增加，北市商業處3月下旬到4月下旬與3家電商平台合作推出「台北店家到你家」線上銷售專區（https://bit.ly/2QI3sQW）共計220間店家共襄盛舉，爭取「宅經濟」商機成果不錯，因此商業處即日起到6月15日再攜手八大電商推出第二波活動，同樣有優惠及抽獎活動。

「台北店家到你家」第一波活動圓滿落幕，「momo摩天商城」、「PChome商店街」及「Yahoo奇摩超級商城」三大電商業者統計，行銷專區活動期間參與店家營業額平均成長1成5到3成，實體店家申請轉型線上開店家數也成長3成到5成。

商業處商業輔導科長韓光蓉表示，第二波「台北店家到你家」專區活動，除原本合作的三家電商外，新增「台灣樂天市場」、「有閑娛樂電商」、「東森購物」、「松果購物」及「foodpanda」等五大電商加入，提供更多平台選擇及優惠，母親節檔期也釋出各類好康，各大電商也推出第二波輔導實體店家轉型線上方案。