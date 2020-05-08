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北投區關渡稻田彩繪現身 預計可觀賞1個月

聯合報 / 記者翁浩然／台北即時報導
北市產業發展局與台北市七星農田水利研究發展基金會，今年首次在北投區中央北路二段257巷打造小型亮點藝術「關渡平原稻田彩繪」，預計5月10日至6月10日為最佳觀賞期間。圖／產業局提供
北市產業發展局與台北市七星農田水利研究發展基金會，今年首次在北投區中央北路二段257巷打造小型亮點藝術「關渡平原稻田彩繪」，預計5月10日至6月10日為最佳觀賞期間。圖／產業局提供

在台北市近郊也可輕鬆觀賞到美麗的稻田彩繪囉！北市產業發展局與台北市七星農田水利研究發展基金會，今年首次在北投區中央北路二段257巷（豐年段二小段土地）打造小型亮點藝術「關渡平原稻田彩繪」，預計5月10日至6月10日為最佳觀賞期間，邀民眾把握時間到關渡平原捕捉田園稻田景色。

位於北投區的關渡平原有數百公頃水稻田、超過百年的水稻田種植歷史，保有傳統水稻文化及豐富水稻生態景色，每年推廣台北好米、在地水稻文化及食農教育

產業局農業發展科長呂丘鴻說，今年特別邀請苑裡鎮農會協同合作，運用白、黃、紫、綠水稻編織為可愛活潑的農夫、稻穗以及象徵溼地生態的候鳥，傳遞北投區關渡平原農業、人文景觀及生態，盼透過美麗稻田彩繪引起民眾對台灣農業、生態環境的關懷。

北市七星農田水利研究發展基金會董事長周師文表示，為了能讓農友更加有效運用農地，我們不斷努力改善農作生活環境、推廣休閒農業，希望透過關渡平原稻田彩繪推廣生產、生活、生態三生共榮的永續農業模式，讓民眾放慢腳步細細品味台北水稻田之美。

「關渡平原稻田彩繪」於3月底插秧，預計5月10日至6月10日為最佳觀賞期間，如果民眾想捕捉稻田襯托落日美景，可在傍晚時分拍攝；大眾運輸可搭捷運淡水信義線到「復興崗站」，由1號出口步行到中央北路二段右轉，在中央北路二段257巷口右轉，即可到達；另也可搭公車至「製片廠」站下車，於中央北路二段257巷口右轉到達。

北市產業發展局與台北市七星農田水利研究發展基金會，今年首次在北投區中央北路二段257巷打造小型亮點藝術「關渡平原稻田彩繪」，預計5月10日至6月10日為最佳觀賞期間。圖／產業局提供
北市產業發展局與台北市七星農田水利研究發展基金會，今年首次在北投區中央北路二段257巷打造小型亮點藝術「關渡平原稻田彩繪」，預計5月10日至6月10日為最佳觀賞期間。圖／產業局提供

北市 北投 食農教育

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