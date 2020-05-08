新北119家停車場虧損 交通局減收權利金不漲費率

新冠肺炎疫情衝擊產業，連停車場業者都虧損。新北市公有停車場有近半今年第1季營收短少，甚至出現罕見的虧損。交通局今宣布減收第2季權利金協助紓困，最高減收35%；另請業者勿調整停車費率，減輕市民負擔。

新北市公有211處停車場委託33家業者經營管理，今年第1季營收比去年同期短少3500萬元，其中119處停車場呈現虧損。

交通局長鍾鳴時表示，公有路外停車場多數委由民間業者經營管理，疫情爆發後衝擊停車營收，尤其鄰近景點業者更嚴重。

鍾鳴時說出，交通局採「共度難關、各半分攤」原則，透過契約協商機制，決定按疫情影響營收程度減收今年第2季權利金，未來再視疫情滾動檢討紓困期限，協助穩定整體停車產業經濟。

交通局停車管理科長吳政諺表示，受到較大衝擊的停埔場大多位在過去人潮較多的景點、商圈附近，減收權利金比例將視業者虧損情況決定，如與去年同期相比虧損20%，可能減收10%權利金。

另外先前已有業者醞釀調整費率，但交通局一律不准，如今碰到疫情可能又有業者會提出，希望臨時停車從 20元增加到30元、月租增加300元，但交通局希望透過減收權利金請業者共體時艱。