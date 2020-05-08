快訊

調虎離山！經紀人證實羅志祥上午已返台 不開道歉記者會

八大行業宣布解禁！各縣市評估安全可開放營業

侯友宜：不贊成酒店解封 中職是特例

中央社 / 新北8日電

新北市長侯友宜今天受訪時，針對酒店舞廳解封表示不贊成，並認為中華職棒解封「是特例」；針對總統蔡英文宣布邀請行政院長蘇貞昌續任則表示，會做好市長角色，和中央一起打拚。

侯友宜今天接受媒體聯訪時，媒體詢問，中央日前表示，疫情趨緩、商業旅遊管制措施都會陸續解封，停業的酒店舞廳只要做好防疫管理，地方主管機關可以允許恢復營業。

侯友宜強調，防疫優先，會按照不同的行業別，經過專業評估漸進開放，對經濟有最大衝擊、可以把防疫做到位的行業先解封，高危險群、沒辦法保持社交距離的行業留到最後面；目前為止，對八大行業的解封並不贊成，認為還是該維持現在的基調。

侯友宜也說，中華職棒解封讓觀眾進場，「是特例不是慣例」，本來是500人的室外大型集會場才解封，現在中央把職棒列為特例的1000人，希望防疫做到位，這樣的開放才有意義。

媒體詢問關於基層抱怨紓困的問題，行政院長蘇貞昌7日鞠躬道歉，並表示「中央查核、基層免責」，是否降低地方第一線的壓力。

侯友宜表示，蘇貞昌也是好意疼惜甘苦人，希望能快速的把急難紓困金給民眾，過程難免有疏漏，看到問題就要勇敢承擔、補漏，中央和地方並肩作戰，趕快有效的發送急難紓困金。

他表示，這兩天中央不斷調整步伐，收案速度也快很多，尤其新北市的案量應該是全國最高，6日和7日兩天共收了7402案，地方要把收件速度加快、轉送給中央審核、快速發放給民眾，才是並肩作戰。

媒體詢問，總統蔡英文今天宣布邀請蘇貞昌在520後繼續擔任閣揆；侯友宜表示，不管誰當院長，「我一定把自己角色做好」，會和中央一起拚市政，為國家打拚。

媒體詢問，侯友宜6日接受媒體聯訪時表示，中央推估擴大急難紓困措施受益人數約18萬人，若符合資格認定，應該直接發放現金，像農會一樣，直接撥入民眾的帳戶比較省事，此建議遭外界批評是直升機式撒錢。

侯友宜表示，既然中央都能夠算出來這18萬人，最簡單、快速的方法就是直接做電腦勾稽，轉發到這些甘苦人的手中，如果數字落差不大、差一點沒關係，不要跟甘苦人斤斤計較。

侯友宜 蘇貞昌

延伸閱讀

八大行業若做好防疫措施可望解封 侯友宜：不贊同

蘇貞昌續任閣揆　侯友宜：不論誰當、都會跟中央一起拚

視察擴大紓困作業 侯友宜：處理比昨天快一倍

中職／全球首開球迷進場 陳時中、侯友宜都會到不開球

相關新聞

超萌歐亞水獺妹妹好名徵選 限時24小時今早開跑

台北市立動物園今天早上9點，在臉書粉絲專頁「Taipei Zoo台北市立動物園」舉辦限時24小時的「24hr水獺妹妹好名...

八大行業若做好防疫措施可望解封 侯友宜：不贊同

中央流行疫情指揮中心昨天表示，台灣新冠肺炎疫情趨緩，若遵循防疫指引，商務、體育、文化、旅遊等將陸續解封。酒店、舞廳等八大...

走出同溫層 川伯李四川開粉專幫韓市府發聲

高雄市長韓國瑜面臨罷免難關，副市長李四川已表態就算市長補選，也不會是他出馬，理由是「罷免韓國瑜就是罷免李四川」，但為提高...

若邊境放寬管制 黃珊珊：希望強制入境者住防疫旅館

台灣新冠肺炎疫情相對穩定，台北市府正著手規畫檢討解封，台北市副市長黃珊珊指出，因本土狀況很少，重點在境外，北市有最完整的...

母親節將至 北市照護機構探視放寬

母親節將至，北市照護機構探視放寬，開放實名制預約探視，探視時間每次至多2小時，並採人流管制。

垃圾桶撤減 北市變髒 研議多處增設

北市環保局近來撤除市區人行道上許多專用垃圾桶，預計從原本3171座減為1000座，議員潘懷宗昨在議會質詢指出，垃圾桶變少，常見垃圾滿出來，市容變髒亂，若要減少，必須讓民眾知哪有垃圾桶丟垃圾。環保局長劉銘龍承諾會檢討，大的公車站、捷運站、商圈及風景區會設置垃圾桶。

闖關失敗！ 大巨蛋地下通道預算動支案暫擱置

大巨蛋通過環境影響差異分析後，復工有望，北市工務局新工處計畫恢復動支地下連通道工程預算3.7億元。不過，議會工務委員會昨審議時，多數議員認為，當初環差是「有條件」過關，且當地居民、議員質疑的大巨蛋光害、交通動線問題至今仍未解決，加上大巨蛋建照尚未變更，不符動支條件，仍決定暫擱。

永和大陳社區都更 單元2年底完工交屋 單元5、6、7招商

永和大陳社區都市更新案，區分為7個更新單元，更新單元2已招商成功，興建3棟28、29層樓的住宅大樓預計今年底完工交屋，新單元5、6、7都市更新案近日開始對外招商，不過新單元1、3、4日前又流標，市府表示，將持續招商。

酒店、舞廳何時復業？ 黃珊珊：等中央發文

中央流行疫情指揮中心宣布酒店、舞廳業停業至今已近一個月，指揮官陳時中本周三表示，只要業者可以做好防疫管理，地方主管機關可以允許恢復營業。台北市副市長黃珊珊昨天回應，若中央有發文要求恢復，北市府就配合，但北市府無法判定，什麼叫防疫做得好。

愛玩橘／長庚醫師郭和昌 星巴克杯收藏控

國內川崎症權威郭和昌醫師常赴海外參加會議，每趟旅程不只交流醫學新知，另項私密「任務」是收藏星巴克杯。每個杯子都有故事，蘊藏著他遠行的精彩記憶，意外的是，有些杯子停產絕版後，行情水漲船高。

路口沒待轉格 騎士左轉常被罰

新北市板橋區漢生東路43巷新莊往雙和方向內線道禁行機車，也未設待轉區，機車騎士只能違規左轉卻常被開罰單。市議員葉元之昨天邀交通局、警察局會勘，發現標線等設計確有問題，決定取消內線道禁行機車標示並繪製左轉停等區，避免民眾再受罰。

食物測溫度 新北食安智慧監控啟動

新北市府昨天啟動「食安智慧監控中心」，監控全市團膳業者及校園自立午餐廚房食物起鍋及送餐前溫度；出車、到校時間也即時回報，避免微生物孳生。海洋大學食安暨風管研究所副教授張正明認為有助於降低食物中毒風險。

熱門新聞

紓困方案爆亂象 民眾酸「3萬領爽爽1萬查全家」

你的寵物登記了嗎？ 最高可罰1萬5000元

影／母親節祝福說不出來！媽媽：要巴下去喔還不快說

紓困亂象／屏東七旬翁 開賓士辦紓困

「怎可能無故請油飯」 原來是外燴業者慘賠仍力挺藥師

影／妖怪村員工控遭減薪、降職 今勞資協調無共識

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。