侯友宜：不贊成酒店解封 中職是特例

新北市長侯友宜今天受訪時，針對酒店舞廳解封表示不贊成，並認為中華職棒解封「是特例」；針對總統蔡英文宣布邀請行政院長蘇貞昌續任則表示，會做好市長角色，和中央一起打拚。

侯友宜今天接受媒體聯訪時，媒體詢問，中央日前表示，疫情趨緩、商業旅遊管制措施都會陸續解封，停業的酒店舞廳只要做好防疫管理，地方主管機關可以允許恢復營業。

侯友宜強調，防疫優先，會按照不同的行業別，經過專業評估漸進開放，對經濟有最大衝擊、可以把防疫做到位的行業先解封，高危險群、沒辦法保持社交距離的行業留到最後面；目前為止，對八大行業的解封並不贊成，認為還是該維持現在的基調。

侯友宜也說，中華職棒解封讓觀眾進場，「是特例不是慣例」，本來是500人的室外大型集會場才解封，現在中央把職棒列為特例的1000人，希望防疫做到位，這樣的開放才有意義。

媒體詢問關於基層抱怨紓困的問題，行政院長蘇貞昌7日鞠躬道歉，並表示「中央查核、基層免責」，是否降低地方第一線的壓力。

侯友宜表示，蘇貞昌也是好意疼惜甘苦人，希望能快速的把急難紓困金給民眾，過程難免有疏漏，看到問題就要勇敢承擔、補漏，中央和地方並肩作戰，趕快有效的發送急難紓困金。

他表示，這兩天中央不斷調整步伐，收案速度也快很多，尤其新北市的案量應該是全國最高，6日和7日兩天共收了7402案，地方要把收件速度加快、轉送給中央審核、快速發放給民眾，才是並肩作戰。

媒體詢問，總統蔡英文今天宣布邀請蘇貞昌在520後繼續擔任閣揆；侯友宜表示，不管誰當院長，「我一定把自己角色做好」，會和中央一起拚市政，為國家打拚。

媒體詢問，侯友宜6日接受媒體聯訪時表示，中央推估擴大急難紓困措施受益人數約18萬人，若符合資格認定，應該直接發放現金，像農會一樣，直接撥入民眾的帳戶比較省事，此建議遭外界批評是直升機式撒錢。

侯友宜表示，既然中央都能夠算出來這18萬人，最簡單、快速的方法就是直接做電腦勾稽，轉發到這些甘苦人的手中，如果數字落差不大、差一點沒關係，不要跟甘苦人斤斤計較。