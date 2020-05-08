北市環保局發放有機質肥料 11日起開放線上申請

北市每年回收5到6萬公噸不等的廚餘，環保局會委託具肥料登記證的廠商製作成有機質肥料，定期開放給民眾申請領取，今年第一季已共1973人領取，第二季5月11日早上11時也將在「田園銀行網路平台」（https://farmcity.taipei/city/m0/index.php）開放線上申請，預計發放2000分，每人每次可領取10公斤。

北市廚餘回收分為「堆肥廚餘」及「養豬廚餘」，占比約9比1；堆肥廚餘會委託合格廠商製作有機質肥料，效率約為二到三成，約等於每100公斤廚餘約可做成20到30公斤的肥料。

環保局廢棄物處理管理科長李旻壕表示，去年有機質肥料發放活動，共回饋6088名市民及127個參與田園城市的學校、社區等單位；而今年第一季從2月10日開放申請到3月6日止，共回饋市民1973人，第二季也預計發放2000人次。