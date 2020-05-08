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走出同溫層 川伯李四川開粉專幫韓市府發聲
高雄市長韓國瑜面臨罷免難關，副市長李四川已表態就算市長補選，也不會是他出馬，理由是「罷免韓國瑜就是罷免李四川」，但為提高「市政有感度」，李上月底由幕僚成立粉絲專頁，加強行銷他業管的路平、清淤等市政成果，透過自媒體發聲。李四川說，成立粉專平台是將市政進度、成績向市民報告，加強與市民溝通、連結，他今天仍強調「我不可能投入選舉」，別再猜了。
葉匡時、李四川、陳雄文3名副市長各司其職，3人特質、專精領域不同，現年62歲李四川有一種鄰家阿伯草根味，親和力也強。
上月底，市長室與李四川辦公室幕僚討論，評估韓市長的臉書資訊，觸及對象容易陷在同溫層框架裡，建議李四川也成立粉絲專頁，凸顯李的專業形象、親和力、市政執行力等，也帶入清淤、路平等市政成績，為市府加分。
李四川原本已有一個李四川後援會粉絲專頁，那平台是由支持者發起、經營，不是由李四川辦公室團隊管理。
與李共事10多年的一名核心幕僚說，過去李在新北市政府服務時期，就曾說服李成立粉絲專頁，李總是覺得低調、盡本分就好，這回是因為要幫市府施政發聲、提高曝光度，否則做牛做馬拚市政，被黑韓人士說對「韓團隊對不起高雄人」，讓李頗為市府團隊抱屈。
外界臆測若真有高雄市長補選，李四川是藍營呼聲高的人選，李四川今天上午仍強調，他戶籍一樣在新北板橋，「罷免韓國瑜就是罷免李四川」，市府團隊是一體的，他全心拚市政，防疫、防汛、登革熱防治等都是當前重要，對罷免結果平常心，也希望是市民不是只用耳朵聽，應該用眼睛觀察高雄是否有正向改變，那才是比較真實的評價。
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