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八大行業若做好防疫措施可望解封 侯友宜：不贊同
中央流行疫情指揮中心昨天表示，台灣新冠肺炎疫情趨緩，若遵循防疫指引，商務、體育、文化、旅遊等將陸續解封。酒店、舞廳等八大行業只要做好防疫措施，地方政府可允許恢復營業，新北市長侯友宜直言：「不贊同八大行業的解封」、「不在新北優先開放名單內」。
侯友宜表示，在這場防疫中，他有計劃上的步驟、順序，不管在管控跟解封程序上，每天都要滾動式修正，上周他提出兩階段的防疫梯次逐步解封，按照不同行業對經濟衝擊，且能做好防疫優先解封，針對高危險群無法保持社交距離的行業，一定最後解封，也會遵守三大原則「防疫優先，經過專業評估，漸進開放」。
「不贊同八大行業的解封，還是維持現在步調」，侯友宜直言，八大行業不在他的第一波優先開放名單裡面，而是擺在後面，解封後是否能保持社交距離，他還有所考量，也會循序漸進，視疫情狀況調整、逐漸解封，但若有變化就要縮回來。
中華職棒是今年全世界第一個開打的職棒聯盟，中央流行疫情指揮中心日前建議停辦室外500人以上的公眾集會，基於國內疫情趨緩，中職再提擬規劃向中央申請觀眾開放至1000人。
侯友宜表示，職棒解封是範例也是特例，中央自己將職棒列為特例一千人，昨天已請市府同仁看過確認防疫措施，開幕前也會去視察，他強調防疫一定要做到位，開放才有意義。
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