彷彿走進童話裡 超療癒茂密南瓜隧道在淡水
淡水季節限定的五彩繽紛南瓜隧道即日起免費開放參觀，也宣告淡水南瓜季正式開跑。該隧道總長度達250公尺，在淡金路五段10號橋旁，是由淡水農會輔導種植，迄今已經7年，長得漂亮茂密，走進彷彿置身童話中。
農業局長李玟說，今年南瓜園區園主精心規畫，拓展隧道規模總長度達250公尺，園主也栽培各種新奇又好吃的品種與大家分享，走進南瓜品種大觀園裡，宛如置身時空隧道，處處有驚喜。
淡水區農會總幹事高忠說，在隧道裡可以感受到涼風徐徐、綠意環繞的愜意，色彩繽紛形狀多變的南瓜，有橙黃、墨綠、灰綠、磚紅及白色等20餘種不同的南瓜，各具特色口感俱佳。
淡水農會表示，遊客如要前往南瓜隧道，可多利用大眾交通工具前往，可搭乘淡水往三芝、石門、金山方向公車於灰窯子或屯山國小站下車步行約5分鐘即可到達。自行開車可將車輛停於淡金路五段旁。 另因新冠肺炎疫情，請保持安全社交距離或戴口罩，賞瓜不忘防疫。
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