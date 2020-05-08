彷彿走進童話裡 超療癒茂密南瓜隧道在淡水

淡水季節限定的五彩繽紛南瓜隧道即日起免費開放參觀，也宣告淡水南瓜季正式開跑。該隧道總長度達250公尺，在淡金路五段10號橋旁，是由淡水農會輔導種植，迄今已經7年，長得漂亮茂密，走進彷彿置身童話中。

農業局長李玟說，今年南瓜園區園主精心規畫，拓展隧道規模總長度達250公尺，園主也栽培各種新奇又好吃的品種與大家分享，走進南瓜品種大觀園裡，宛如置身時空隧道，處處有驚喜。

淡水區農會總幹事高忠說，在隧道裡可以感受到涼風徐徐、綠意環繞的愜意，色彩繽紛形狀多變的南瓜，有橙黃、墨綠、灰綠、磚紅及白色等20餘種不同的南瓜，各具特色口感俱佳。