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若邊境放寬管制 黃珊珊：希望強制入境者住防疫旅館
台灣新冠肺炎疫情相對穩定，台北市府正著手規畫檢討解封，台北市副市長黃珊珊指出，因本土狀況很少，重點在境外，北市有最完整的防疫旅館制度，希望中央接下來邊境開放時，所有回國的國人，包括入境的外國人，都強制進入防疫旅館。
黃珊珊指出，北市正在盤點各局處，自從防疫以來所有的防疫作為，包括活動取消、相關場館停用，因為疫情變化，也準備各個解封方法，下周會逐一檢討後，針對相關地點、活動逐一解封。
黃珊珊強調，但前提是中央做好嚴守邊境，以台北118例確診中，只有8例是本土感染，換言之就是本土狀況很少，重點在境外，北市有最完整的防疫旅館制度，希望中央即將接下來邊境，有開放或是開放更多國人回來，希望居家檢疫者強制入住防疫旅館。
黃珊珊指出，北市兩個原則，一是嚴守邊境，以及恢復民生經濟，希望所有回國的國人，包括將來可能入境的外國人，都希望強制進入防疫旅館，北市目前有1500多間房間，還有安心檢疫所跟關懷檢疫所，北市的數量應該可以應付入境的居家檢疫旅客，先住14天防疫旅館再到社區，境外移入還是目前最嚴峻的狀況，邊境嚴守的話，國內就可以開始恢復民生經濟。所以針對從2月開始，有些活動、場地要回推討論怎麼解封，下周會逐一公布檢討之後的作為。
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