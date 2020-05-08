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母親節將至 北市照護機構探視放寬
母親節將至，北市照護機構探視放寬，開放實名制預約探視，探視時間每次至多2小時，並採人流管制。
台北市副市長黃珊珊在臉書指出，在三月底時，當時疫情考量，台北市的照護機構採取了「視訊探視」方式，以確保長者健康安全。這陣子國內疫情趨緩，連25天無本土案例，北市政府衛生局配合中央流行疫情指揮中心開放訪客實地探視，仍有一些限制，希望大家在疫情期間仍務必配合。
每位住民1天限探視1次。且同一時間、同一探視空間，限1組訪客，每組訪客人數最多3人(包括兒童)。探視時間每次至多2小時。
黃珊珊說，超過一個多月沒面對面看到長輩，加上本周就是母親節，相信很多民眾都急著趕快要求看看自己的爸爸媽媽，但因為每位住民一天只能探視一次，因此兄弟姐妹請先分流，選擇不同的日子去探視，探訪住民前也請預先聯絡照護機構預約探視。
另為保護住民，請全程戴上口罩，落實手部衛生、呼吸道衛生及咳嗽禮節，照護機構也會儘量安排在公共區域會面，請務必配合照護機構的感染控制措施、人數分流管制，如實回答TOCC(旅遊史、職業史、接觸史、群聚史)。
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