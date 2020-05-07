磬鴻違法處置營建混合物 北市環保局開罰

北市環保局指出，營建混合物分類場磬鴻公司收受營建混合物後，未經分類處理即外運出場，違反廢棄物清理法規定，已依法告發處新台幣6000元至300萬元罰鍰。

台北市環保局指出，北市營建混合物分類場磬鴻公司收受營建混合物後，未經分類處理即外運出場，違反廢棄物清理法規定，已依法告發處6000元至300萬元罰鍰，並勒令停止收受營建混合物。

環保局表示，磬鴻有限公司所屬營建混合物資源分類處理場，是經北市土資場專案小組審查通過的分類場，並取得營建混合物再利用許可，可收受工程產出營建混合物進行再利用。

依規定，進入磬鴻所屬營建混合物分類場的營建混合物應進行完善分類後，屬再生資源部分始可運出場進行再利用。但磬鴻收受混合物後並未確實進行分類處理，直接外運，遭環保單位查獲隨車攜帶聯單所載不實，除車輛駕駛遭告發處分外，磬鴻未依法完成事業廢棄物再利用，依違反廢棄物清理法告發，並要求磬鴻即日起停止收受營建混合物進場處理。

環保局表示，立即移送北市土資場專案小組審查，決定是否予以撤證或縮短許可時限。