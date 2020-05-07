路口沒待轉格 騎士左轉常被罰

新北市板橋區漢生東路43巷新莊往雙和方向內線道禁行機車，也未設待轉區，機車騎士只能違規左轉卻常被開罰單。市議員葉元之昨天邀交通局、警察局會勘，發現標線等設計確有問題，決定取消內線道禁行機車標示並繪製左轉停等區，避免民眾再受罰。

市警局統計去年開出477張罰單，今年迄今已127張。不過因標線存在是既成事實，即使設計不良也該遵守，罰單可能無法撤銷，但可試著申訴。

網友st945401日前在ptt發問「請問漢生東路43巷路口如何左轉？」他表示當天下午直接左轉被警察攔下開罰單，理由是行經禁行機車道，警察表示須兩段式左轉，「問題是路口沒有兩段式左轉標示，也沒有待轉區」，過去曾準備兩段左轉，結果被公車司機按喇叭。

網友回響熱烈，「這邊真的設計很智障，我妹也被開過單，啊就沒待轉格」、「要合法只能三寶式外線道左轉了」。

葉元之表示，路段標線設計不良，許多民眾無辜被罰，當地不是車禍熱點，車流量也不大，建議交通局塗銷禁行機車標線，讓機車騎士可從內線道直接左轉。

交通局、警察局會勘後，認為設計上確有問題，考量安全及行車便利性，決定塗銷內線道「禁行機車」標線，並繪製機車左彎停等區，讓機車可直接左轉。