館長直播叼菸遭檢舉不滿被稽查 衛生局：無強行進入

成吉思汗健身房創辦人、館長「陳之漢」今在臉書直播時指控，日前在私人辦公室直播時，做「叼菸」效果動作遭人檢舉違反「菸害防制法」，新北市衛生局稽查人員卻強行到營業中的健身房稽查，批「政府拿Ａ查Ｂ」。對此衛生局澄清，並沒有強行進入館內，且稽查過程平和。

館長認為，直播時的辦公室是他的私人辦公室，私人辦公室非營業、公眾場所，且並沒有真的點菸，認為「拿著A的照片去稽查B，說B犯法」非常不合理。他也認為，公務員無權進來他的私人場所，須持搜索票才能進來。

衛生局健康管理科長陳欣蓉指出，民眾檢舉時，告知直播地點是健身房，抵達現場後確認與直播場所並非同一處，人員經場館員工同意才進入巡查，並沒有強行進入，過程平和。經確認，該健身房符合法規，未有員工或消費者吸菸情事發生。

健康管理科強調，過程一切依法行政，稽查態度和緩，全程有錄音存證。此外，依據「菸害防制法」第15條規定，3人以上共用的室內工作場所全面禁止吸菸，不一定私人場所就可抽，只要員工等3人以上會進出就不得抽菸。

另，一般在廣電內容出現吸菸未打馬賽克，會被ＮＣＣ開罰，但在直播中「叼菸」的灰色地帶是否有違反？要由ＮＣＣ裁決。