五股垃圾山將強拆 民間狗場怨：近千隻浪浪怎麼辦

為整頓五股垃圾山髒亂環境，新北市府去年推動「擴大五股都市計畫案發布前試辦計畫」，針對重大違規及無意願申請合法化廠家，陸續執行拆除，其中收容300多隻流浪犬貓的五股幼幼保育場也面臨拆遷，場主王文評表示，申請合法化條件嚴格，政府給予搬遷的時間也不夠，全五股垃圾山近千隻流浪犬貓該何去何從；動保處回應，持續輔導狗場申請合法化及尋覓搬遷場地中，流浪犬貓則將分階段收容、送養。

王文評指出，保育場從101年起至105年，協助捕抓結紮超過2000隻五股垃圾山及週邊區域的浪犬，讓浪犬數逐年下降。另外，保育場於102至103年間，陸續協助安置300餘隻來自公立收容所無法收容的浪犬，長期與主管機關合作，共同解決當地流浪犬貓問題。

王文評表示，礙於法規嚴格，保育場數次送件都遭駁回，在無法完成合法申請程序下，將於今年底前拆除，要在短期內找到地方重建保育場，面臨龐大的經濟負擔跟時間壓力，幾乎是不可能任務；另外，除了保育場內的犬貓，全垃圾山加起來有近千隻浪浪，「若無妥善安置措施，牠們該怎麼辦？」

新北市動保處代理處長楊淑方表示，去年即告知保育場需申請合法化，但其中一塊地未取得地主授權，無法繼續承租，因此申請合法化才沒通過，動保處已介入協調，後續也有轉介一處八里用地可供承租，但保育處人員意願皆不高。

楊淑方說，動保處將持續輔導保育場並協助協調，一定會在拆除之前，找到解決的方式；另外五股垃圾山中其他流浪犬貓，一大部分為工廠固定餵養，作為看門用，已告知廠家，動保處可免費提供結紮、打疫苗、驅蟲等服務，希望他們能主動收養，若廠家拆遷前未將所飼養犬貓帶走，查獲有棄養事實，最高將開罰15萬元。