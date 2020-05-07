雲龍行車軌跡系統 追蹤幼童車稽查違規

新北市府教育局今天表示，與警察局合作透過智慧型雲端影像檢索系統的「雲龍行車軌跡系統」，追蹤與掌控接送幼童車輛，以車牌辨識系統掌握行駛軌跡，分析違規熱點加強查緝。

新北市學幼童車聯合稽查小組今天擴大聯合稽查，查核滅火器是否在有效期限、安全門及相關安全設備是否符合相關法規，以保障學幼童的乘車安全。

教育局表示，每星期安排3至4次動態稽查，並在開學初、學期末，稽查車輛數較多或違規率高的地區。今年至4月30日止，共查獲21輛違規學幼童專用車。

教育局說，違規樣態為使用未經核備車輛、幼童車違規載送7歲以上學童、駕駛人沒有職業駕照，及滅火器失效，除裁罰也要求幼兒園及補習班限期改善。

市警局利用中華電信所研發的「雲龍行車軌跡系統」，以現行建置於路口的監控攝影機完整辨識車牌，以人工智慧深度學習技術結合多類型辨識技術、雲龍軌跡、巨量檢索、影像分析等智慧功能，只要輸入車牌就可調閱所有行駛軌跡影像，大幅縮短作業時間。

教育局表示，與警察局合作以科技監控，提供曾違規的幼童車牌號碼，作為大數據分析的資料，並導入智慧型雲端影像檢索系統，透過雲端、大數據、人工智慧導入道路監錄系統，掌握違規車輛行駛軌跡，分析違規熱點加強查緝。

今天上午由副市長謝政達率隊，稽查學幼童接送車輛安全，下午也稽查補習班班務及消防設備，以保障師生安全。

謝政達表示，因應北市KTV大火事件，市府除對封閉式娛樂場所擴大聯合公安稽查，補習班是學生在校外學習主要場域，也對補習班公安逐項檢查消防安全設備，是否正常運作、有無定期檢修申報、有無擅自更改班舍、有無配戴口罩及拉大社交距離。

教育局統計，今年截至4月底共稽查742家補習班，其中公安及消防安全不合格共38家。