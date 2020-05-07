新北副市長率隊突擊補習班 公安違規開出6萬元罰單

錢櫃KTV大火燒死6條人命，更燒出民眾對於公共、消防安全的疑慮，新北副市長謝政達今率隊稽查幼童接送車及補習班，檢核消防安全設備及有無定期消防檢修及公共安全申報，現場也發現補習班緊急逃生通道堆積雜物、特別安全梯防火門未能自動恢復閉合，工務局將依建築法規定，開出6萬元罰單。

謝政達今上午7時45分率學幼童車聯合稽查小組，於市府周邊路口實施學幼童接送車擴大聯合稽查，查核滅火器是否在有效期限、安全門及相關安全設備是否符合相關法規，共計攔查13輛學幼童接送車輛，皆為幼童專用車，全數合格。

教育局指出，新北市稽查學幼童接送車頻率為全國之冠，每周3至4次動態稽查，今年初至4月30日，動、靜態稽查共222次，其中查獲21輛違規學幼童專用車使用未經核備車輛、違規載送7歲以上學童、駕駛人未具備職業駕照及滅火器失效等問題，皆依法裁罰，並要求限期改善，擇期辦理複查。

今下午5時，謝政達又率隊突擊板橋某大型補習班，進行班務查核、防疫措施及消防設備稽查，現場發現該補習班緊急逃生通道有堆積雜物，另十樓特別安全梯防火門未能自動恢復閉合狀態，將依建築法規定，開罰6萬元，並限期於7日內改善完畢，其他消防設備性能均符合規定。

謝政達表示，北市KTV大火事件後，新北除對封閉式娛樂場所進行擴大聯合公安稽查，也特別對補習班進行逐項檢查，檢核消防安全設備是否正常運作、有無定期做好消防檢修申報、公共安全申報及擅自更改班舍等狀況，並要求補習班全員配戴口罩及拉大社交距離。