快訊

快抬頭看！今年最後一顆「超級月亮」今晚現身

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北副市長率隊突擊補習班 公安違規開出6萬元罰單

聯合報 / 記者吳亮賢 / 新北即時報導
新北市副市長謝政達今上午率隊擴大稽查學幼童車。圖 / 新北市教育局提供
新北市副市長謝政達今上午率隊擴大稽查學幼童車。圖 / 新北市教育局提供

錢櫃KTV大火燒死6條人命，更燒出民眾對於公共、消防安全的疑慮，新北副市長謝政達今率隊稽查幼童接送車及補習班，檢核消防安全設備及有無定期消防檢修及公共安全申報，現場也發現補習班緊急逃生通道堆積雜物、特別安全梯防火門未能自動恢復閉合，工務局將依建築法規定，開出6萬元罰單。

謝政達今上午7時45分率學幼童車聯合稽查小組，於市府周邊路口實施學幼童接送車擴大聯合稽查，查核滅火器是否在有效期限、安全門及相關安全設備是否符合相關法規，共計攔查13輛學幼童接送車輛，皆為幼童專用車，全數合格。

教育局指出，新北市稽查學幼童接送車頻率為全國之冠，每周3至4次動態稽查，今年初至4月30日，動、靜態稽查共222次，其中查獲21輛違規學幼童專用車使用未經核備車輛、違規載送7歲以上學童、駕駛人未具備職業駕照及滅火器失效等問題，皆依法裁罰，並要求限期改善，擇期辦理複查。

今下午5時，謝政達又率隊突擊板橋某大型補習班，進行班務查核、防疫措施及消防設備稽查，現場發現該補習班緊急逃生通道有堆積雜物，另十樓特別安全梯防火門未能自動恢復閉合狀態，將依建築法規定，開罰6萬元，並限期於7日內改善完畢，其他消防設備性能均符合規定。

謝政達表示，北市KTV大火事件後，新北除對封閉式娛樂場所進行擴大聯合公安稽查，也特別對補習班進行逐項檢查，檢核消防安全設備是否正常運作、有無定期做好消防檢修申報、公共安全申報及擅自更改班舍等狀況，並要求補習班全員配戴口罩及拉大社交距離。

教育局表示，今年截至4月底共稽查742家補習班，其中公安及消防安全不合格共38家，違規樣態以申報書未備置班內或逾期未申報為主，皆要求限期改善並列入後續稽查。另針對消防安全設備、檢修申報、防火管理及防焰物品等不符規定者，消防局也依法要求限期改善，如屆期未改善者，將依法裁罰，未依規定辦理者，最重處以撤銷立案。

新北市副市長謝政達今下午率隊突擊板橋某大型補習班，現場發現有消防門無法完全閉合、消防通道堆積雜物的問題。記者吳亮賢 / 攝影
新北市副市長謝政達今下午率隊突擊板橋某大型補習班，現場發現有消防門無法完全閉合、消防通道堆積雜物的問題。記者吳亮賢 / 攝影

補習 公安

延伸閱讀

中職／新北市府前往新莊棒球場視察 廁所也要管制人流

新北國中會考防疫演練 防疫工作滴水不漏

會考將登場 新北演練發燒狀況

國中會考將登場 教師全副武裝監考發燒生

相關新聞

五股垃圾山將強拆 民間狗場怨：近千隻浪浪怎麼辦

為整頓五股垃圾山髒亂環境，新北市府去年推動「擴大五股都市計畫案發布前試辦計畫」，針對重大違規及無意願申請合法化廠家，陸續...

新北副市長率隊突擊補習班 公安違規開出6萬元罰單

錢櫃KTV大火燒死6條人命，更燒出民眾對於公共、消防安全的疑慮，新北副市長謝政達今率隊稽查幼童接送車及補習班，檢核消防安...

台中大安南北七路淹水40年 居民「聞雨色變」

台中市大安區南北七路頂店第三大排附近，40年來每逢大雨必淹，台中市議員吳敏濟今日前往會勘，水利局計畫埋設涵管做雨水分流，...

永和大陳社區單元5、6、7將招商 盼複製單元2成功經驗

永和大陳社區都市更新案區分為7個更新單元，建築物多為50、60年老舊房屋，因公有土地面積約百分之50，故採用公辦都更，以...

影／錢櫃大火首波究責名單出爐 消防局長「記過留任」

錢櫃大火釀6死，首波究責名單出爐，台北市副市長黃珊珊今(7)日召開記者會，但並未交所有相關人等的懲處名單，僅公布政務官消...

北市磬鴻營建分類場違反廢清法 遭開罰並勒令停收

台北市一家營建混合物分類場「磬鴻公司」因未經分類處理即外運出場，北市環保局表示，該公司違反「廢棄物清理法」規定，依法告發...

汐止安養中心長輩多 防疫帳棚全身消毒

全民防疫，新北市汐止區公所除了到社區、宮廟、賣場視察宣導之外，其中翠柏新村有安養中心也有護理之家，因為居住的長輩多，更需要注意，除規劃獨立隔離專區，並且也設置了三個防疫帳蓬，讓進出的長輩訪客能夠進行全身消毒，防疫多一層。

「抬上台」好不便 汐止公所禮堂增升降檯

汐止行政中心十一樓禮堂，往年都會舉辦父親節或是母親節表揚大會，前方舞台沒有考量到身障或行動不便者，造成有些老人家坐輪椅來接受表揚時，只能用抬的上舞台，實在很不方便，今(7)日市議員周雅玲到場觀看新增了升降平檯。

淡水公所鋼琴演奏 區長引吭高歌獻母親

淡水區公所在淡水市民聯合服務中心一樓大廳，星期一到星期五的中午時段都會有鋼琴老師彈奏近一個小時的音樂，今(7)日為慶祝5月溫馨母親節，演奏家王淑慧老師彈出許多動人音樂，淡水區長巫宗仁更親自展現歌喉「媽媽請你也保重」台語老歌，唱出對每一位母親的祝福。

野柳國小畢業生種百合 盼友誼「百年好合」

台灣原生百合是北海岸的原生植物生態，萬里區野柳國小將百合復育納入學校課程，畢業生復育百合花，今年已邁入第五年，孩子們希望為在地生態永續盡一份心力，也在畢業前種下一份與母校的情誼，更要與同班同學的友誼像百合一樣百年好合。

新北國中會考防疫演練 防疫工作滴水不漏

國中教育會考將於5月16日及17日登場，今年不讓家長陪考，從進考場查驗身分到用餐都有管制，發燒也可進入備用試場應試，因此新北市902間考場加強模擬演練，副市長謝政達前往三重高中視察，希望透過模擬演練，讓防疫工作滴水不漏。

錢櫃懲處 北市消防局長吳俊鴻記過留任

錢櫃大火案，北市府懲處名單出爐，副市長黃珊珊表示，市長柯文哲認為，吳俊鴻因無督導相關稽查，的確有監督不周情況，懲處記過一...

熱門新聞

彰化超補爌肉飯地圖被索取一空 網友都在問哪裡還有

紓困方案爆亂象 民眾酸「3萬領爽爽1萬查全家」

人工授孕產下3胞胎 澄清醫院動員12醫護順利接生

響應韓國瑜「發大財」口號 高雄發大財號風光下水

中壢安全島葉狀設計 駕駛不熟悉

中橫重現「金馬號」 後天起行駛到年底

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。