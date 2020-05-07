永和大陳社區單元5、6、7將招商 盼複製單元2成功經驗

永和大陳社區都市更新案區分為7個更新單元，建築物多為50、60年老舊房屋，因公有土地面積約百分之50，故採用公辦都更，以公私合作的方式開發。更新單元2已招商成功，興建3棟28、29層樓的住宅大樓預計今年底完工交屋，單元5、6、7都市更新案開始對外招商。

市府將參考單元2辦理方式，接續推動更新單元5、6、7的招商案。更新單元5、6、7面積總計約3公頃，現況主要為住宅區及警察局交通分隊、活動中心、圖書館、幼兒園及社福文康中心等在地公益設施，目前已公開閱覽招商文件，希望讓廠商瞭解招商條件及相關資訊，並提出修改建議。

都更處主秘李澤仁表示，1、3、4單元目前進度還在規劃標案，還沒有涉及整合，去年雖有招標，但就流標了3次，廠商因工作項目太多，包含要召開說明會、整合住戶意見等，且認為補助經費太低，在時程、人力金錢花費上損失太大，相關部分會再檢討。

李澤仁表示，單元2因為是適用舊法條，更新後回饋比例可達百分之82，新法條規定回饋比例下降至百分之50，民眾如要參加都更，公設負擔比例就會加重，也會降低都更意願，且負責單元2的開誠建設是在地建商，是秉持希望可以回饋在地的心態，花了3至4年整合住戶意見，但若是外地建商要招標，恐怕難度會更高。

房仲分析，大陳社區單元2房價每坪約落在55萬元上下，若以2房型案件為例，價格約落在1300萬元，新物件能否帶動周邊房市波動．仍要看銷售狀況，其它單元才會順利銷售或是帶動周邊都更進度，加上疫情影響，也較少人來看房，建商也會選擇先將房型裝潢漂亮一點，等疫情趨緩後，吸引房客購屋。