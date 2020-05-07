中職8日開放觀眾入場 新北市府視察新莊棒球場

中華職棒明天起開放1000名觀眾進場，在新莊棒球場開打。新北市政府副秘書長劉和然視察後表示，全世界首場職棒球迷進場，市府希望能成功，做為其他活動逐步開放的示範點。

中華職棒8日起開放球迷進場，初步規劃開放1000名觀眾，主場富邦悍將於新莊棒球場與統一獅隊交手，球團並採購票入場實名制、內野全梅花座、全程戴口罩等防疫措施。

新北市政府副秘書長劉和然今天傍晚前往新莊棒球場視察，接受媒體聯訪時他表示，中華職棒很用心，已經把相關安全距離在地板上作標示，但仍有幾個問題需要改善。

劉和然表示，針對廁所部分，由於休息時間上廁所的人較多，容易造成壅擠，且廁所是密閉空間，因此門口的人流管制要做好，為避免使用烘手機的人排隊，廁所內也要增設擦手紙。

動線部分，則要在入口填寫資料處、購買餐點處等人潮暫時停留的地方設置乾洗手、酒精等防疫品；工作人員也要增加，以防球迷在比賽過程中一時激情造成移動，需要工作人員提醒他們配合管制措施。

劉和然表示，雖然用餐的方式都是販售密閉餐盒，但吃的時候餐盒會打開、口罩會拿掉，因此要請工作同仁提醒球迷用餐的時候不要交談。

劉和然表示，明天會再來視察一次，希望在球迷進場之前能達成新北市長侯友宜所說的防疫優先、專業評估、漸進開放；全世界第一場職棒球迷進場，新北市政府立場希望非常成功，也可以做為其他活動逐步開放的示範點。

富邦球團表示，將以購票入場實名制、進場全程配戴口罩，以及出入口控管進場動線來落實防疫SOP，包含量測體溫、防疫通報流程等；入場觀眾採內野全梅花座，依據戶外1公尺社交距離規定，採取劃位對號方式入座，觀眾固定位置，降低傳染風險，並於比賽前後加強清潔消毒，洗手間設置足量個人清潔用品。

中華職棒將在8日開放球迷入場，台中市運動局已與中華職棒、中信兄弟召開防疫協商會議，並到球場現場會勘，賽前將全面完成消毒，加強動線規劃、分流，落實各項防疫措施。