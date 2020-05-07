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台中大安南北七路淹水40年 居民「聞雨色變」
台中市大安區南北七路頂店第三大排附近，40年來每逢大雨必淹，台中市議員吳敏濟今日前往會勘，水利局計畫埋設涵管做雨水分流，於用地取得及管線協調會後立即動工，希望讓居民不再為水患所苦。
吳敏濟表示，頂店第三大排南北七路橋梁南北二側各有一條灌排兩用溝匯入，每逢颱風豪雨，大排水位上升，北側灌排兩用溝無法排水，雨水就會在低漥處溢流出來，造成民宅內積水盈尺。
黃姓居民表示，自早年農地重劃後，每逢大雨就淹水，不僅汽車泡水，一樓家具不墊高也會泡水，居民聞雨色變，擔憂大排水位上升又淹水，希望政府單位能徹底解決水患，讓大家住得安心。
中市府水利局總工程司連昭榮指出，汛期已到，針對這個易淹水地區，計畫在頂店大排北側的灌排兩用溝，埋設涵管穿過馬路下，將上游宣洩不及的雨水引流到大排下游，應可以消除淹水問題。
連昭榮表示，水利局已著手進行規畫設計，將儘速與水利會、自來水公司及光纖網路等單位進行協調，經協調後將立即動工。
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