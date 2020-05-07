憂磨石子大象滑梯拆除「絕跡」桃議員請命籲保留
衛福部2017年修訂「兒童遊戲場設施安全管理規範」，要求遊戲場符合新規範且要通過檢驗，老舊的磨石子大象滑梯恐面臨拆除命運。桃園市議員徐玉樹今質詢說，已知部分學校考量法令乾脆拆除，「太可惜了」，大象滑梯至少存在半世紀，是不少人的兒時記憶，他為磨石子大象滑梯請命，要求市府盤點並組專案小組保護大象滑梯。
徐玉樹說，衛福部2017年1月修正兒童遊戲場設施安全管理規範，不僅標準加嚴，更規定遊戲設施使用前必須檢驗合格，就他所知，龍潭有至少3間學校擔心不符法規，拆掉了老舊的磨石大象滑梯。
徐玉樹說，龍潭、龍源、石門與德龍等國小校園內都還保留大象滑梯，有家長陳情，擔心某天也可能因法規問題，面臨拆除命運而「絕跡」。他要求市府教育局調查全市的大象滑梯數量，且要專責保護、修繕，讓磨石子大象溜滑梯持續陪伴學童長大。
市長鄭文燦答詢表示，造型懷舊的大象滑梯是大家的兒時記憶，市府會展開調查，若滑梯安全無虞將保存或移置，至於未來新設的主題公園，也會考慮將磨石子大象溜滑梯納入設計。
市府教育局指出，因應中央安全法規，磨石子大象溜滑梯因年代久遠，多數未能符合現今遊戲場安全檢驗標準且遷移困難，但透過修繕即可符合法規，像中興、僑愛等國小透過加裝欄杆扶手、增設滑梯緩衝區提升安全度，會請校方以保留磨石滑梯為主。
不過部分學校的磨石子大象滑梯修繕不易，或空間有限難以增設緩衝區，市府教育局也強調原址保留。經調查南勢、美華、長興、龍潭、德龍、百吉、南興、瑞祥及永福國小等校都已將大象滑梯列為學校歷史文物及校園景觀，雖無法遊戲但仍持續保存。
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