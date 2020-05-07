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議員質疑未替枋寮鄉行銷 北市府：已交辦

中央社 / 台北7日電

議員吳沛憶今天在議會時質詢問台北漁產公司有無聯繫枋寮鄉要協助銷售漁獲，漁產公司回應事後沒有。台北市政府為此澄清，表示已交辦。

台北市政府副發言人戴于文指出，針對柯文哲至枋寮鄉參訪後續交辦事項，副秘書長陳志銘在4月30日已召開會議，台北漁產公司經理王維偉列席。

他說，陳志銘會中交辦漁產公司，依漁獲特性，協助枋寮鄉銷售，像冰鮮類全魚，由萬大漁市共同運銷專線優先拍賣，冷凍真空包裝水產品可透過漁產公司民族漁市或公司網站協助促銷。

戴于文指出，除協助漁獲銷售外，陳志銘針對農產品、觀光等，積極促成北市與枋寮鄉合作，盼盡力協助農漁民。

台北市議會財政建設委員會召開會議，漁產公司等單位列席。民進黨議員吳沛憶詢問，4月26日柯文哲赴屏東縣枋寮鄉，事後查證當天漁產公司並未派員陪同，柯文哲有無交辦漁產公司協助枋寮鄉銷售？

列席漁產公司董事長黃俊誠說，事後沒有，但鼓勵枋寮鄉可提出申請。

錢櫃林森店26日發生火警，柯文哲隔天受訪時說，屏東縣枋寮鄉長陳亞麟上週拜訪他，指農漁業受疫情影響，損失慘重，希望台北市農產、漁產公司建立直銷系統。對方因台北市長前往就列出所有問題，26日是陳亞麟拜託，「算是市政上的幫忙」。

北市 柯文哲 屏東縣

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