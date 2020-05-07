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影／錢櫃大火首波究責名單出爐 消防局長「記過留任」
錢櫃大火釀6死，首波究責名單出爐，台北市副市長黃珊珊今(7)日召開記者會，但並未交所有相關人等的懲處名單，僅公布政務官消防局長吳俊鴻、都發局副局長羅世譽以及消防局副局長畢幼明三人動向。針對日前已請辭的吳俊鴻，黃珊珊表示台北市長柯文哲認為，吳局長在督導相關的稽查作業，的確有監督不周的情況，應該要予以懲處，但希望他留任，把所有制度改善、建立起來，再來談去留的事情。
另外都發局副局長羅世譽、消防局副局長畢幼明與建管處、都發局、消防局各相關人等，會送各單位的考績會由他們定奪最後的懲處。最後黃珊珊強調，整起事件可能有疏失、偷懶，但肯定絕對沒有包庇業者這種事，消防單位有過也有功，會賞罰分明。
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