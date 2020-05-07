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台南市南區車禍主因未依規定讓車 三招擋煞免破財

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導
警方結合巡守隊民力，在台南市南區重要路口，以標語看板、大聲公宣導，請用路人建立防禦性駕駛觀念，保平安也保荷包。記者黃宣翰／翻攝
警方結合巡守隊民力，在台南市南區重要路口，以標語看板、大聲公宣導，請用路人建立防禦性駕駛觀念，保平安也保荷包。記者黃宣翰／翻攝

今年1到4月台南市南區交通事故中，車禍最多的路段前三名分別是金華路二段、大同路二段、夏林路。警方分析導致發生事故的成因主要是未依規定讓車、未注意車前狀況和違反交通號誌，今天結合民力在路口舉牌，提醒往來駕駛人注意，籲請民眾開車時不搶快、不滑手機、不闖紅燈，三招擋煞免破財。

市警六分局分析，今年1至4月南區交通事故中，發生的路段以金華路2段50件最多，第二是大同路2段47件，第三夏林路44件。發生的態樣，第一是未依規定讓車191件，第二為未注意車前狀態154件、第三是違反號誌管制或指揮58件。發生的時段，以下午4點至6點有122件最多，清晨7至9點111件居次。

警方說，行車不搶快，願意讓車的人並非傻瓜，讓路給他人同時也保護自己；注意車前狀況，不少駕駛人行車時有滑手機惡習，導致分心，注意力不集中，夜間、雨天、施工等視線不佳時行車要提高警覺。

分局長陳建民說，警方除加強取締闖紅燈、超速、酒駕、未依規定兩段式左轉外，結合巡守隊民力，持續在重要路口實施交通安全宣導，以標語看板、大聲公宣導，盼用路人建立防禦性駕駛觀念，保平安也保荷包。

事故

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