北市磬鴻營建分類場違反廢清法 遭開罰並勒令停收

台北市一家營建混合物分類場「磬鴻公司」因未經分類處理即外運出場，北市環保局表示，該公司違反「廢棄物清理法」規定，依法告發處6千至300萬元罰鍰，並勒令停止收受營建混合物；且立即移送北市土資場專案小組審查，決定是否予以撤證或縮短許可時限。

台北市環保局表示，磬鴻公司是台北市土資場專案小組審查通過的分類場，並取得環保局核發營建混合物再利用許可，可收受工程產出營建混合物進行再利用。但依照規定，磬鴻應進行完善分類後，屬再生資源部分始可運出場，進行再利用，但磬鴻收受混合物後，未確實進行分類處理，反直接外運，遭環保單位查獲，隨車攜帶聯單所載不實，除車輛駕駛遭告發處分外，磬鴻未依法完成事業廢棄物再利用，違反廢棄物清理法，要求磬鴻即日起，停止收受營建混合物進場處理。

環保局表示，市府5月6日也邀集北市所有營建混合物分類場業者，說明環保局嚴懲違法者的立場與處置情形，希冀業者警惕自律。

環保局呼籲，廢棄物再利用業者依法應將受託再利用之廢棄物完善分類後，可焚化無法再利用廢棄物可送至本市焚化廠焚化處理，至土石方可再利用資源應運至合法處置場所，不得任意囤積或以非法方式處理，受託處理前也應評估妥善處理能力始得收受。

環保局也重申，違法載運甚至棄置營建土石方及廢棄物，均屬惡意違規行為，一經查獲，環保局絕不寬貸，並予最嚴厲之處分。