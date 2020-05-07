親發10份萬元紓困金 黃偉哲：看得到也吃得到

無保工作者加碼紓困1萬元昨天上路，各地頻傳亂象。台南市長黃偉哲今天坐鎮南區公所宣布，台南市已50人通過審核；他同時送出10萬元給10名申領者，證明紓困金是看得到也吃得到。

新台幣1萬元紓困金申領進入第2天，黃偉哲今天在南區公所說明擴大急難紓困對象及審核原則，同時送出10萬元給東區10名申領者。

黃偉哲表示，紓困就是救急，他指示各區公所儘速受理申請案件，民眾只要攜帶身分證及切結書即可先申請，其他相關證明以補件方式辦理，以協助民眾度過疫情期間的生活難關。

黃偉哲說，台南市昨天開放申請，通過發放1萬元紓困金共50件，先審過的先發放，他今天當場發送給10名當事人，證實紓困金是真的，也證明行政院長蘇貞昌提示紓困金申領要從速、從輕、從寬；市府動員加班審核，通過多少就發多少，「絕對是看得到也吃得到」。

黃偉哲同時勉勵區公所第一線承辦人員以服務心態忍讓，因民眾生活困苦急於紓困，難免火氣較大，口出粗言，一定要耐心協助。

黃偉哲告訴中央社記者，今天發放的10萬元，來自於中央先前撥給台南的500萬元紓困經費，若是將來中央的經費來不及到位，市府可用市款先行墊付。

台南市政府社會局統計，通過紓困金審核的50件，分別在東區、南區、永康區、仁德區、柳營區、新化區、山上區、左鎮區及安定區。目前已核撥35件。