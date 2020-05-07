新北國中會考防疫演練 防疫工作滴水不漏
國中教育會考將於5月16日及17日登場，今年不讓家長陪考，從進考場查驗身分到用餐都有管制，發燒也可進入備用試場應試，因此新北市902間考場加強模擬演練，副市長謝政達前往三重高中視察，希望透過模擬演練，讓防疫工作滴水不漏。
新北市副市長謝政達表示，這幾天在新北市28個考場加強演練，目的就是希望各校的防疫準備是否到位，給學生在會考過程中很安全的環境。
演練項目包括進入考場動線、查驗考生身分、量測體溫及啟用備用試場等。其中量測體溫可說是最重要的項目，現場特別演練有學生臨時發燒，學校立即啟用備用試場，安排學生前往應試，每間備用試場最多可容納5名發燒考生，監考人員則會全程穿隔離衣進行監考。
為了讓學生能在兼顧防疫的環境下應試，除了考生必須全程戴口罩，教室的窗戶也要打開10公分保持通風；另外，中午用餐時間，學校會發放專用隔板，讓學生可以安心在教室內用餐。新北市各項貼心的防疫作為，就是希望能讓考生安心、家長放心。
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