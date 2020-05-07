野柳國小畢業生種百合 盼友誼「百年好合」

台灣原生百合是北海岸的原生植物生態，萬里區野柳國小將百合復育納入學校課程，畢業生復育百合花，今年已邁入第五年，孩子們希望為在地生態永續盡一份心力，也在畢業前種下一份與母校的情誼，更要與同班同學的友誼像百合一樣百年好合。

這次的百合花復育，植栽是由農會提供，要讓學生在畢業前夕親手在校園中的一角，種下美麗的百合花，讓花朵隨風擺盪，在野柳展現風采，師生們都希望留下共同栽種的幸福回憶，讓好友誼永續。

野柳國小校長張錦霞指出，野柳國小是海洋生態教育推動學校，讓學生透過學習愛護家鄉的海洋資源，而愛惜資源可不僅限海上海下，還有北海岸海邊特有的原生種百合也是復育項目之一，透過親手種植的過程，孩子們對於生態保育、永續有更深的體認，對於家鄉也有了一層更深的情誼。