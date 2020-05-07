淡水公所鋼琴演奏 區長引吭高歌獻母親

淡水區公所在淡水市民聯合服務中心一樓大廳，星期一到星期五的中午時段都會有鋼琴老師彈奏近一個小時的音樂，今(7)日為慶祝5月溫馨母親節，演奏家王淑慧老師彈出許多動人音樂，淡水區長巫宗仁更親自展現歌喉「媽媽請你也保重」台語老歌，唱出對每一位母親的祝福。

淡水區長巫宗仁表示，由於今年受到肺炎病毒疫情的影響，許多大型活動都紛紛取消，就區公所每年都會舉辦的母親節活動也都取消，因此特別在公所一樓大廳有音樂演奏。

因為疫情關係，用直播的方式讓線上的民眾也能夠感受溫馨的音樂，而區長巫宗仁特別準備康乃馨花束，一個一個送給在場的民眾，還有媽媽們，希望藉由這樣的小型鋼琴演出，讓不僅是來冾公的民眾，還有許多員工們一起感受母親節的氣氛。