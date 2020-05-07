「抬上台」好不便 汐止公所禮堂增升降檯

汐止行政中心十一樓禮堂，往年都會舉辦父親節或是母親節表揚大會，前方舞台沒有考量到身障或行動不便者，造成有些老人家坐輪椅來接受表揚時，只能用抬的上舞台，實在很不方便，今(7)日市議員周雅玲到場觀看新增了升降平檯。

市議員周雅玲表示，在去年下半年的議會總質詢中有針對公共空間的無障礙設施希望能夠改善，像是汐止公所的禮堂，往年都會舉辦表揚活動，但是因為許多模範媽媽、模範父親，年紀都比較大，坐輪椅來的話，以前都要有人抬上舞台接受表揚，看了真的很不捨，那很感謝市府社會局及公所很快的就新增全新的升降平臺。

汐止區長陳健民指出，這是去年議員關心的案子，主要是因為這個舞台在一開始設計時沒有將無障礙設計考量進去，造成以往如果有輪椅的話，都是用抬的，很不方便，所以，公所也在最近增設升降平檯，移動式的，平時可以推到旁邊收著，只要辦活動有需要，都可以推出來使用。

周雅玲說，今天也實際操作看看，只要將輪椅推到平檯上，接著就有人操控上下，接著到了舞台上，就能順利的上台，對身障者來說，真的方便許多，而這也是汐止區公共空間第一台，希望未來辦活動，身障者來表演或是接受表揚，都很方便。