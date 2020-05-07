錢櫃懲處 北市消防局長吳俊鴻記過留任

錢櫃大火案，北市府懲處名單出爐，副市長黃珊珊表示，市長柯文哲認為，吳俊鴻因無督導相關稽查，的確有監督不周情況，懲處記過一次。至於事務官部分，最高懲處層級為消防局副局長畢幼明及都發局副局長羅世譽及其承辦人員。

對於吳俊鴻去留，黃珊珊說，由於吳俊鴻已提出辭呈，不過柯市長認為，吳俊鴻應該要留下來，將後續的消防公安制度建立改善，並將公安稽查漏洞補起來，吳的去留問題，等制度漏洞補好後再來討論是否去留任。

事務官部分，黃珊珊表示，根據北市政風處的調查報告，調查結果認為，消防局及都發局在3月30日、3月6日4月22日的稽查錢櫃時，承辦人員檢查表沒有如實反映現況，稽查人員也沒有認真稽查。幕僚部分則沒有做好督導，依照規定，幕僚必須48小時將公安聯合稽查的安檢表上傳系統，第二天需要彙整但都沒有做到，場所管理及檢修申報，也與實際狀況不符。

至於事務官相關人員懲處，黃珊珊說，後續還是要送各機關的考績會做後續考績處理，至於什麼樣的懲處，則由考績會決定。