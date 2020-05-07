錢櫃火警 北市消副局長：尊重市府調查

台北市錢櫃KTV林森店火警釀6死，北市府調查報告今天出爐，從消防局副局長畢幼明到承辦人皆有行政疏失。北市消防局副局長畢幼明說，尊重市府內部調查。

台北市錢櫃KTV林森店火警，市長柯文哲表明會究責，政風處調查報告今天出爐，知情人士表示，從畢幼明到承辦人皆有行政疏失，因吳俊鴻為政務官，5日已請辭，負起該負的政治責任，未在懲處名單內，不過，政風處調查時，有納入吳俊鴻。

台北市議會今天下午召開警政衛生部門大會，吳俊鴻、畢幼明等官員列席備詢。國民黨市議員王欣儀質詢時，要求吳俊鴻、畢幼明上台答詢，王欣儀說，媒體報導懲處名單出爐，是否收到通知，另外，為何是由消防局扛起所有責任，讓副局長到承辦人員遭懲處。

王欣儀表示，若是制度問題，應改善制度，若無官商勾結等情形，為何消防局相關人員要受懲處，認為消防員承辦人員變成代罪羔羊。

吳俊鴻說，不清楚懲處名單，市府已組專案小組進行調查，當時有回應自己負責業務情況，等收到調查報告會再檢討，目前還未看到調查報告。

畢幼明說，尚未收到懲處通知，尊重市府內部調查，收到通知後會去了解，也會針對制度面及相關機制進行檢討、改進，「有責任就會承擔」。