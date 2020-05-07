汐止安養中心長輩多 防疫帳棚全身消毒

全民防疫，新北市汐止區公所除了到社區、宮廟、賣場視察宣導之外，其中翠柏新村有安養中心也有護理之家，因為居住的長輩多，更需要注意，除規劃獨立隔離專區，並且也設置了三個防疫帳蓬，讓進出的長輩訪客能夠進行全身消毒，防疫多一層。

翠柏新村老人安養中心主任林耀文說，針對疫情我們做了一些防疫措施，像是設置了三個防疫帳蓬、還有員工上班穿制服、下班換回便服，可以做兩道的防護措施，那長輩吃飯時也要有社交距離跟避免口沫傳染，也做了隔離的塑膠板，希望進出的人都能夠做用防疫帳蓬，把全身消毒，而不是只有洗手的部分。

林耀文指出，那我們也超前部署，如果中心有發生確診或疑似案例，或是有接觸史，在我們的翠柏二樓有獨立加開了一個隔離專區，希望可以把需要服務的長輩，跟其他的長輩可以做一個區隔，在隔離專區不止規劃房間跟工作人員以外，也有獨立出入口，就醫跟一般動線都有所區隔。

長青里長陳建興說，防疫期間因為翠柏這邊住的老人家比較多，那他們抵抗力比較弱屬高危險群，如果受到感染比較要受注意，那翠柏把防疫做的非常好，他們做了像是防疫帳蓬，相關隔離都做的比較用心。

汐止區長陳健民表示，翠柏山莊除了安養中心也有護理之家，有健康的長者到失能的長者都有，那在整個防疫工作上，長者也是我們要特別去關心的，他們可能抵抗力會比較弱，所以，翠柏這邊也做一個完整的防疫措施，像是防疫帳蓬就是針對不管是長者進出或是有訪客都一樣，都必須到帳蓬做一個20到30秒的消毒，還有在餐廳的部分也有做隔板，所以，在安養或是護理這一塊的防疫做的相當不錯。