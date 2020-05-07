測溫度時間、避食物中毒 新北成立食安智慧監控中心

新北市府今成立「食安智慧監控中心」，要求全市團膳業者及校園自立午餐烹調時，起鍋溫度須達85℃確保徹底煮熟，且若是提早烹煮，食物在9點送餐前仍要維持60℃以上，另出車、到校時間也即時回報雲端監控，可避免微生物孳生。海洋大學食安暨風管研究所副教授張正明表示，有助於降低食物中毒風險。

新北市長侯友宜指示，整合衛生局、教育局及農業局的資源，成立食安智慧監控中心。他指出，去年突襲稽查業者時，發現業者有2道菜未達溫度，需要放回繼續煮，希望建立更安全的食安系統，新北在這學期就啟用該中心，保障29萬學童食的安全。

衛生局表示，原本團膳業者有加入HACCP廠的話，本身就會量溫度，衛生局則透過稽查。現在成立該中心，可強化把關。

該系統運用物聯網技術，以智慧藍牙溫度計量食物，全市8、9百道午餐的溫度及有溫度的照片就直接上傳至監控雲端，如果溫度不符會警示，隨後出車及到校時間也回報監控中心，數據假不了。

衛生局食品藥物管理科指出，溫度介於7℃至60℃間稱為危險溫度帶，在國際間熟食在危險溫度帶，需掌握4小時內食用完畢，超過恐微生物大量生長，危害人體，恐會食物中毒、拉肚子。假設9點送餐，需要在下午1點前食用完畢。