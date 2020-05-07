北市垃圾桶變少、變髒？潘懷宗批：垃圾溢滿處處可見

台北市政府環保局近來撤除市區500個人行專用垃圾桶，環保局強調這些垃圾桶大多使用成效低落，且常常被丟家戶垃圾，因此決定撤除。由於行人垃圾桶原有3171座，今年已移除618座，如今只剩1282座，未來可能還會撤除只剩1000座左右。市議員潘懷宗下午在議會質詢指出，如果要減少，必須讓市民知哪些地方還有垃圾桶。環保局長劉銘龍承諾會檢討，大的公車站、捷運、商圈和風景區會有垃圾桶。

潘懷宗說，以前西門町周圍垃圾桶，一天約要收7趟，現在撤掉這麼多垃圾桶，造成垃圾桶溢滿處處可見，而環保局卻沒有增加收垃圾次數，且未來除了觀光景點、夜市及商圈有垃圾桶，其餘人行道的都要全部撤除嗎？

劉銘龍指出，目前其他五都，甚至日本，街道都不放垃圾桶，台北市取消的垃圾桶，大多在社區週邊，容易被丟家戶垃圾，讓好不容易做好垃圾不落地破功，破壞市容，才決定撤除。

環保局也指出，目前夜市、商圈只有123個垃圾桶，未來會規畫研商是否增加。但潘懷宗認為，不能讓市民不方便，現在連公車候車亭都沒有垃圾桶，民眾丟個衛生紙都沒地方丟，市府不能把市民都當賊看，怕民眾亂丟家戶垃圾放，就撤除垃圾桶。

環保局指出，目前撤除的垃圾桶是行人丟較少、家戶丟比較多地點的才撤除，捷運、公車候車亭還是會設。潘懷宗說，希望要有標示點，讓民眾知道哪邊有垃圾桶可丟垃圾，在網路公布，不要找了10分鐘沒垃圾桶。環保局指出，愛台北APP有垃圾桶的GPS定位，若是垃圾桶少，也會加強清運，目前一天會清運7、8次左右。