「怎可能無故請油飯」 原來是外燴業者慘賠仍力挺藥師
新冠肺炎疫情有逐漸趨緩的情況，在中央實施口罩實名制3.0政策後，前往藥局排隊的民眾驟減，不僅讓藥師稍微鬆一口氣，也讓民眾更方便領取口罩。新店「豆腐師辦桌」為感謝第一線藥師們的辛勞，免費發送約250份櫻花蝦臘味油飯及蝦捲請新店地區的藥師吃，讓收到的藥師們直呼「揪甘心！」
「豆腐師辦桌」的黃小姐先前在臉書「我們是新店人」社團發文表示，「藤井樹曾經在情人節時買了一堆玫瑰花，開車上國道送給過路的收費員」，這似乎是一件很浪漫的事。
而台灣藥局的藥師因疫情關係，每日忙碌發送口罩給民眾十分辛勞，她苦思許多不知道要用什麼方法來表達對藥師的感謝之意，最後突發奇想以「做油飯發給新店的藥師」的做法來答謝。
黃小姐表示，她們是新店在地廠商儘管他們是以佛跳牆起家出名，但考量到藥師工作忙碌，無法好好坐下吃頓飯，且湯湯水水的餐點可能會造成藥師們的困擾，最後才決定發送油飯最方便。
起初他們規畫前往65家藥局，安排適當路線並派出2台車沿路發送，每間家藥局會有3至5份櫻花蝦臘味油飯及蝦捲，但有些店家在發送時並無開店，而不在名單上的藥局，若有經過也會發送，初估約有50家收到油飯。
黃小姐表示，發送時不斷收到藥師們的反饋，大部分的藥師在驚訝之餘還是會開心接受，但遇到一些年紀比較大的藥師，警戒心比較高，一度還不願意接受，「他們說怎麼可能平白無故就有人請吃油飯」。在不斷解釋之下，這些老藥師才欣然接受並感謝他們的貼心。
黃小姐說，儘管他們也是這次疫情的受害者，之前都是靠接案來做辦桌菜，但現在業績掉了9成，但又不符合領取紓困金資格，所以只能透過不斷宣傳、接單來生活。
雖然如此，他們仍想為地方盡一份心力，替社會多增加一些正面能量，「這也是現在大家所需要的」，他們無法出產口罩，但可以利用其專業幫第一線防疫人員加油打氣。
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