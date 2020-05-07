林口將再增1國中 侯友宜：今年8月開始籌設

新北市市長侯友宜今天宣布，林口文中一用地將在今年8月籌設新國中，新北市教育局表示，除了文中一用地，林口東湖國小及淡水淡海國小近期也正在規畫。

侯友宜今出席林口新林國小新校舍啟用典禮，侯友宜表示，林口區人口數一直成長，目前總計有11萬7000人，在就學方面有增班需求，目前林口僅3所國中，為了滿足在地就學需求，林口文中一用地將在今年8月開始籌備規劃國中，預計在2025年可招生。

新北市議員蔡淑君表示，林口國中、佳林國中、崇林國中都位在文化一路上，文化二路、文化三路、文化五路周邊都沒有國中，希望能在周邊就近建設國中，滿足在地就學需求，她去年在總質詢上，也有向市府提出建設校舍的建議，市府過去也都不斷評估在地就學狀況與人口密集度，今天宣布這個消息，也是給地方家長的母親節禮物。

南勢里長陳國烝表示，當地3所國中招生都接近額滿，光南勢里就有2萬多人，附近就有新林國小跟南勢國小，在地教育就讀需求高，他從2016年起不斷跟市府建議，也有透過議員協助爭取，在第一次的林口區里長座談會上也有提出建設新國中的建議，他認為在地有教育用地就要趕快蓋，現在聽到要建新國中的消息，民眾也很高興。

新北市教育局表示，目前除了文中一用地外，林口東湖國小及淡水淡海國小近期也正在規畫。由於淡海新市鎮開發案，也帶動人口遷入，因應在地需求，也決定新設國小滿足就讀需求。