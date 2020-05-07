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她為夢想奔走50歲毅然出國 如今83歲獲市級模範母親

聯合報 / 記者胡瑞玲／新北即時報導
高齡83歲的邵玉珍女士（左三）榮獲今年新店區市級模範母親。圖／新店區公所提供
高齡83歲的邵玉珍女士（左三）榮獲今年新店區市級模範母親。圖／新店區公所提供

一年一度的母親節即將到來，今年受到新冠肺炎疫情影響，新店區的3位市級、15位區級模範母親代表，由新店區長林煌源，代表新北市長侯友宜在公所會議室分時分段頒贈獎牌及禮品，盼在疫情趨緩情況下舉辦儀式，藉此散播愛的精神及溫馨的節慶氣氛。

今年新店區模範母親代表們，有的照顧身心障礙孩童不辭辛勞、有的扶持家庭孝親睦鄰，更有許多媽媽們在安頓家庭及子女之虞，從事學校、社區或社團服務，熱心公益不落人後。

在台灣疫情趨緩幾次零確診的情況下，新店公所安排榮獲模範母親代表們以分組、分時段方式舉辦頒獎儀式給予肯定及鼓勵。

此次模範母親代表中，其中一位高齡83歲的市級模範母親邵玉珍女士，由於出生在無情的戰亂環境，從苦難中造就她堅韌、積極肯奮鬥的個性。

渴望表演藝術家願望的邵玉珍，在50歲時毅然決然出國留學，成為活到老學到老的最佳典範，學成後也熱心提攜晚輩，帶領許多學生在表演藝術界中發光發熱。

除了完成自己的夢想及成就外，邵玉珍也積極栽培自己的孩子、與家人保持親密感情、對待媳婦也如自己女兒一班，與鄰居的相處也十分隨和熱絡，是個德高望重的社區之光。

公所表示，儘管今年頒獎儀式規模比往年小，但仍展現市府與公所滿滿的心意，除了市長錄製祝賀影片、獎牌外，公所也為母親們提供彩帶、花束、禮品並拍照留念，盼讓所有母親們都有難忘的母親節回憶。

林煌源也呼籲，在防疫期間除落實勤洗手、戴口罩、保持適當社交距離等措施外，也要多關照身邊媽媽的健康，疫情終會過去，讓大家回歸正常生活，而母親節就是「防疫新生活運動」的開始。

受疫情影響，新店公所以分組分時方式舉辦模範母親代表頒獎儀式。圖／新店區公所提供
受疫情影響，新店公所以分組分時方式舉辦模範母親代表頒獎儀式。圖／新店區公所提供
受疫情影響，新店公所以分組分時方式舉辦模範母親代表頒獎儀式。圖／新店區公所提供
受疫情影響，新店公所以分組分時方式舉辦模範母親代表頒獎儀式。圖／新店區公所提供

模範母親 疫情 母親節

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