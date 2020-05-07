新北首座「美強生」校園完工　新林國小新校舍今啟用

新北市林口區新林國小今舉辦新校舍啟用典禮，是新北首座「美強生校園」，總經費5億元，除滿足林口在地就學的需求，也解決鄰近學校額滿的問題。

林口區近年發展迅速，隨著2017年世大運選手村改建公共住宅措施及機場捷運線通車等因素，已進一步吸引大批的人口遷移至林口區，目前林口區人口已達11萬7000人。

教育局表示，新林國小分兩期工程進行，二期工程在去年12月完工，校內總計有普通教室30間、資源班2班、非營利幼兒園教室5間；另有大型活動中心、階梯視聽教室、校史室、創客教室、志工室及專科教室與多目的教室等空間，提供優質的學習環境，也滿足未來學齡人口遷入的就學需求。

新林國小校舍大量使用在地閩南三合院風格設計，以斜屋頂、弧形屋頂與周邊林立高聳的社區現代新建築互映，極具層次。校園的規劃融合林口在地意象與環境，並以綠建築黃金級9項指標規劃，利用雨水、季風及陽光等自然元素，達到通風、採光及節能效果，永續的校園空間。

此外，校舍建築主體運用校徽的5大色調，以黃、藍、橘、紅、綠為主色，融合現代與禪院的色彩，錯落有致的變化造型，突破傳統制式校舍建築形式，現代又兼具美感。

教育局表示，新北市推動「新北校舍美強生計畫」，截至2022年預估投入84億元，從美感、補強、生態永續3大面向，進行校舍補強、老校更新及新設校，其中新莊民安國小、三重碧華國小的老舊校舍改建工程將在今年完工。