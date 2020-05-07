新北首座「美強生」校園完工 新林國小新校舍今啟用
新北市林口區新林國小今舉辦新校舍啟用典禮，是新北首座「美強生校園」，總經費5億元，除滿足林口在地就學的需求，也解決鄰近學校額滿的問題。
林口區近年發展迅速，隨著2017年世大運選手村改建公共住宅措施及機場捷運線通車等因素，已進一步吸引大批的人口遷移至林口區，目前林口區人口已達11萬7000人。
教育局表示，新林國小分兩期工程進行，二期工程在去年12月完工，校內總計有普通教室30間、資源班2班、非營利幼兒園教室5間；另有大型活動中心、階梯視聽教室、校史室、創客教室、志工室及專科教室與多目的教室等空間，提供優質的學習環境，也滿足未來學齡人口遷入的就學需求。
新林國小校舍大量使用在地閩南三合院風格設計，以斜屋頂、弧形屋頂與周邊林立高聳的社區現代新建築互映，極具層次。校園的規劃融合林口在地意象與環境，並以綠建築黃金級9項指標規劃，利用雨水、季風及陽光等自然元素，達到通風、採光及節能效果，永續的校園空間。
此外，校舍建築主體運用校徽的5大色調，以黃、藍、橘、紅、綠為主色，融合現代與禪院的色彩，錯落有致的變化造型，突破傳統制式校舍建築形式，現代又兼具美感。
教育局表示，新北市推動「新北校舍美強生計畫」，截至2022年預估投入84億元，從美感、補強、生態永續3大面向，進行校舍補強、老校更新及新設校，其中新莊民安國小、三重碧華國小的老舊校舍改建工程將在今年完工。
新北市長侯友宜表示，林口人口數一直成長，至今已快12萬，在林口的孩子越來越多，所以必須增班，除了世大運公共住宅帶來人口遷移，還有林口影視園區等帶動產業發展與就業人口數，每個月最少300到500人移入，更要打造在地就學好環境。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言