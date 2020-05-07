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年開近500張罰單 結果卻是標示規畫出問題

聯合報 / 記者施鴻基／新北即時報導
新北板橋漢生東路43巷路口交通標示有問題，市議員葉元之（中）邀請交通局、警察局會勘。圖／市議員葉元之提供
新北板橋漢生東路43巷路口交通標示有問題，市議員葉元之（中）邀請交通局、警察局會勘。圖／市議員葉元之提供

新北市板橋區漢生東路43巷路口新莊往雙和方向內線道禁行機車，也未設待轉區，導致機車騎士被迫違規，去年被開罰單477張，今年迄今已有127張。市議員葉元之今天邀交通局、警察局會勘，發現標示等規畫確有問題，決定取消內線道禁行機車標示，避免機車騎士無辜受罰。

網友st945401日前在ptt發問「請問漢生東路43巷路口如何左轉」？他表示當天下午路口準備直接左轉，被警察攔下開罰單，理由是行經禁行機車道。他詢問警察如何左轉，警方卻表示要兩段式左轉，「問題是路口沒有兩段式左轉標誌，也沒有待轉區」，他曾停路口準備兩段轉彎，結果卻被公車司機按喇叭。

網友回響熱烈，紛紛表示「這邊真的設計很智障，我妹也被開過單，啊就沒待轉格」、「 按警察的說法，要合法只能三寶式外線道左轉了」。

葉元之也接獲陳情，今天邀相關單位到場會勘。他表示，路段標線設計不良，造成許多機車騎士無辜被罰，當地不是車禍熱點，車流量也不大，建議交通局塗銷禁行機車標示，讓機車騎士可從內線道直接左轉不受罰。

交通局、路警察局會勘查，認為設計上確有問題，考量安全及行車便利性，決定塗銷「禁行機車」標示，並繪製機車左彎停等區，讓機車在口也可以直接左轉。

新北板橋漢生東路43巷路口交通標示有問題，去年導致無辜騎士左轉被開罰單477張，今年迄今也有127張。圖／市議員葉元之提供
新北板橋漢生東路43巷路口交通標示有問題，去年導致無辜騎士左轉被開罰單477張，今年迄今也有127張。圖／市議員葉元之提供
新北板橋漢生東路43巷路口交通標示有問題，去年導致無辜騎士左轉被開罰單477張，今年迄今也有127張。圖／市議員葉元之提供
新北板橋漢生東路43巷路口交通標示有問題，去年導致無辜騎士左轉被開罰單477張，今年迄今也有127張。圖／市議員葉元之提供

警察 機車騎士

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