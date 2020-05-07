錢櫃火警 北市消副局長到承辦人皆被究責

台北市錢櫃KTV林森店火警釀6死，市長柯文哲表明會究責，政風處調查報告今天出爐。知情人士表示，從北市消防局副局長畢幼明到承辦人皆有行政疏失。

知情人士指出，由於北市消防局長吳俊鴻為政務官，5日已請辭，負起該負的政治責任，所以未在懲處名單內，不過，政風處在進行調查時，也有將吳俊鴻納入。

台北市副發言人戴于文表示，相關細節由副市長黃珊珊下午3時30分統一回覆。

知情人士表示，政風處今天上午提交調查報告給柯文哲，追究行政疏失，有消防局副局長畢幼明、科長、科員及承辦人等人，報告會先送廉政委員會，若確定有疏失，會再送考績委員會決定懲處輕重。

錢櫃林森店4月26日發生火警，造成6死數十傷慘劇，柯文哲也就無法保護市民權益致歉，並指7日會提懲處名單，然而事發一週後，吳俊鴻5日突向柯文哲請辭，引起外界議論，認為是棄車保帥之舉。

柯文哲曾表示，吳俊鴻請辭是負責任的表現，但出事後要一個人出來祭旗、止血，不是他的作風，會靜待調查結果。