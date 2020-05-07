大巨蛋連通道預算暫擱 市議會要求先改善光害

台北市議會今天審查大巨蛋連通道預算，議員許淑華說，大巨蛋光害、交通影響還未改善，市府卻急動支預算，獲其他議員認同，預算案暫擱，要求先改善光害與居民、校方溝通。

北市議會工務委員會召開「忠孝東路4段地下通廊連通口新建工程專案報告」。都發局長黃景茂、台北文化體育園區籌備處副執行長陳世浩等人列席備詢。大巨蛋日前因玻璃帷幕及屋頂鈦板引發光害，周邊居民、校方向議員陳情，要求市府協助改善。

民進黨市議員許淑華今天在工務委員會說，大巨蛋通過都審、環評引發議論，但影響光復國小學生及周邊居民的光害及交通衝擊問題都未改善，市府卻急著動支連通道預算。

國民黨市議員徐巧芯表示，大巨蛋有屋頂鈦板引發光害等問題，先解決才會獲議會支持。其他列席議員同意2人看法。

陳世浩說，已協助光復國小教室裝窗簾，其他住戶沒意見，針對光害成立專案小組，在4月24日開會，要求光復國小在一星期內跟市府溝通並建議塗料，但校方未派員溝通。此外，交通影響評估已通過審查，應在大巨蛋營運階段時，才需提交通影響評估報告。

對此，許淑華拿出資料說，4月24日會議記錄未提任何相關時程，並決定針對光害議題不會再召開會議討論。其他列席議員聽聞，要市府應持續跟居民、校方溝通。

工務委員會最後暫擱連通道預算，要求市府針對光害、交通問題持續與居民、校方溝通。

北市府工務局資料顯示，依契約，北市府在大巨蛋營運前，應先辦理連接國父紀念館連通道工程，通道出入口將設於國父紀念館臨近忠孝東路的停車場處。連通道在民國85年捷運板南線施工時已先預留，議會107年要求大巨蛋要通過都審、環評，取得建照才可動支連通道預算。