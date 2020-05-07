神仙下凡助考生 新北市圖借書就送文昌筆
時序逐漸入夏，各式考季陸續展開，全國國中會考更將於下周率先登場，新北市立圖書館特別準備近3000份祈福文昌筆，不管任何類別考生，只要借閱一本書，憑准考證或考試相關證明，即可到全市圖書分館領取一組限量文昌筆，活動從9日起至11日，數量有限，換完為止。
考季倒數計時，為新北市立圖書館館長王錦華日前率同仁至156年歷史的市定古蹟「大觀書社」，依習俗獻祭象徵勤勞勤學的芹菜、具聰明含意的蔥、好彩頭的菜頭、代表勝算的蒜、以及祝福高中的包子及粽子等供品。祈求文昌帝君加持，讓考生不受疫情影響，以最佳身心狀況應試，發揮最大實力、金榜題名。
新北市圖指出，全市98間圖書分館都準備了加持過的文昌筆組，總共3000份，本月9日至12日期間，考生只要借閱一本書，即可憑准考證或相關證明領取一組，數量有限，送完為止。
新北市圖表示，總館4樓自修室外的資訊方塊則有「互動Q版文昌」與「電子許願池」，讓溫書的考生可以紓解壓力，為所有辛苦考生加油打氣，希望大家都能帶著圖書館的祝福，在考場「下筆如有神助」，發揮實力，獲得佳績。
此外，蘆洲集賢分館也特別自製「祈福御守」開運小物祝福考生，同樣於9日至11日期間發放，應屆考生只要憑准考證(影本亦可)到集賢分館借書，即可免費獲得。
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