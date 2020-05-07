恢復動支大巨蛋地下通道3.7億預算 今送議會闖關失敗

大巨蛋通過環境影響差異分析後，復工有望，北市工務局新工處計畫恢復動支大巨蛋、國父紀念館的地下連通道工程3.7億元預算，上午在市議會工務委員會審議，不過多數議員認為，當初環差是「有條件」過關，且當時居民、議員質疑的大巨蛋光害、交通動線的問題，仍未解決，且大巨蛋建照變更尚未取得，不符恢復動支條件，仍決定暫擱，市府闖關失敗。

連接大巨蛋、國父紀念館的「忠孝東路4段地下通廊連通口新建工程」，市府從2013年起就編列近3.7億元預算，之後大巨蛋延宕，市議會下附帶決議，須等大巨蛋通過環差、取得建照變更，才可動支，如今大巨蛋復工有望，新工處希望能先動支這筆預算並動工。

工務局指出，忠孝東路4段地下通廊連通口的工程，可串聯大巨蛋與國父紀念館，以及疏散人潮，不只解決僅有兩出入口的問題，地下通廊完成，可不用經忠孝東、光復南路口的十字路口，就可以連通兩地，且80公尺寬的出入口，除了串連大巨蛋和國父紀念館，也可活結地區發展，串連松菸大巨蛋、東區、信義商圈，減少道路人流交織。

當地選區的議員許淑華，上午列席工務委員會發言，強調當初要求取得環評、環差和建照變更，才能動支預算，且環差有條件過關時，許多議員要求遠雄處理當時居民、議員質疑光害問題，但要用哪一種塗料？何時完成改善？都沒有具體時間表，而里長關心的交通衝擊，也沒有答案，議會不應輕易讓動支預算案通過。

不過，大巨蛋籌備處副執行長陳世浩指出，對於光害，光復國小教室、辦公室的窗簾都加裝完成，零星的住戶也由遠雄溝通 ，至於球體的塗漆，已經開過8次會議，有6種漆料試塗，已有初步成效，4月24開會決定，若光復國小決定用哪一種，最快這個月可以開始施工，最快半年內可以完工。

至於交通影響評估，現階段的交評早年就通過，但真正影響還是在營運階段，目前忠孝東路、光復南、基隆路增設車道、路寬，若以5萬9833人去做營運，視情況會再做因應。

不過許淑華質疑，有關開會討論漆料用哪一種、時程，沒有在會議紀錄上，形同是在糊弄委員會，工務委員會召委闕枚莎也認為，市府沒有做好溝通；議員徐巧芯、林國成、陳政忠也認為，不是不讓做，等營建署通過申請建照變更，就可以做，最後決定將動支案暫擱。