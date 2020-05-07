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疫情期間新廠區動土 賴清德：是向蔡英文團隊給予肯定

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
準副總統賴清德、總統府秘書長陳菊、台南市長黃偉哲今天出席強方科技新廠區開工動土典禮。記者鄭維真／攝影
準副總統賴清德、總統府秘書長陳菊、台南市長黃偉哲今天出席強方科技新廠區開工動土典禮。記者鄭維真／攝影

準副總統賴清德、總統府秘書長陳菊、台南市長黃偉哲今天出席強方科技新廠區動土典禮，賴清德致詞時表示，疫情期間強方科技新廠區開工動土，無疑是向蔡英文總統率領的團隊，包括陳時中指揮官等防疫工作給予肯定，用實際行動證明沒有被疫情影響，該經濟發展就經濟發展，未來生活也會逐步正常。

而近日傳出總統府秘書長陳菊可能轉任下任監察院長，陳菊在會後面對媒體詢問時不願多談，僅回「我要趕回去開會」。

強方科技致力在廢硫酸再製的技術開發，新廠投資金額約10億元，預計110年第2季完工。賴清德指出，強方科技是新創科技，也是蔡英文總統5+2產業創新、循環經濟的一環；台積電在台南市已經加碼投資，目前正在興建五奈米廠區，台南市政府也已將三奈米的廠區土地交給台積電，台積電代表的意義不只代表台灣一家公司或一家國際型公司，台灣文明強項除了公共衛生醫療體系之外，就是半導體產業，這是多年來國人共同打下的基礎。

黃偉哲表示，台南擁有14個完整產業聚落，為全國最多，正朝向科技創新、高值化、智慧城市等方向進行產業升級轉型。

強方科技董事長方旭強說，公司結合自有專利技術將半導體廢硫酸再製，成為符合客戶規格的硫酸，選擇在台南科技工業區建立全球第一間以廢硫酸再製成為半導體級硫酸的工廠，主要考量新廠在地理位置與交通上具有便利性，同時與上下游產業供應鏈相鄰，對於強方在產能、技術與人力支援上具有非常大的機動性。

半導體 陳菊 台積電

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