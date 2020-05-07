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急難紓困申請者眾 侯友宜勉基層同理心收件

中央社 / 新北7日電

新台幣1萬元急難紓困申請者眾，新北市各區公所擔心查核資料不易，中央查詢系統當機，恐無法達成審查發放目標。市長侯友宜今天勉勵承辦人，雖委屈但盼同理心受理收件。

因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情第54次應變會議，今天在新北市府9樓災害應變中心舉行，由市長侯友宜主持，並詢問市府社會局、各區公所對因應疫情擴大急難紓困相關作業的執行瓶頸，是否真的只要拿一張身分證就可辦理。

社會局副局長許秀能表示，對無保工作者紓困補助開放申請，因申請者眾，需要鍵入資料、查詢勞工保險、農漁保資料、查家戶所得，加上衛福部系統不穩定、各縣市資料大量湧入，擔心會當機且速度變慢。

三重區長劉來通反映，查核速度無法快速，會增加基層很大的工作量。新莊區長朱思戎也反映，中央說只要帶身分證，但查詢調查的過程會有許多困難，且中央無法對第一線執行同仁釋疑。

板橋區長林耀長表示，2000多份申請書被索取一空，已經緊急加印5000份，不過，區公所無法查詢財稅與存款資料，也無法查詢申請者是否具漁保與農保資格。

中和區長賴俊達反映，中央宣布政策與執行過程太過急就章，只有文字敘述但沒有流程的嚴謹SOP，認定上無所適從。需要查詢存摺、收入、戶籍人口等，要以急難紓困申請者共同生活戶的所有身分證，無法只憑一張身分證申請。

賴俊達說，審查機制難以簡政便民，社福系統的資訊查詢平常就塞車，目前全國資料一起湧入查核，地區執行同仁的作業更困難。

侯友宜表示，若是中央的查詢系統問題，要向民眾講清楚，避免民怨。中央說只拿身分證、寫切結書就可收件，地方承辦人受到很多委屈。但申請者許多是「甘苦人」，新北的受理量最多，盼望基層要將心比心，有耐心與愛心受理。

他說，「區公所雖然委屈，就拜託大家了」。基層有問題不會讓區公所孤單，市府成立關懷中心協助解決。對申辦者少了財稅資料，不要讓民眾跑來跑去，也不要與民眾爭吵、要保持社交距離，主動協助查核與審核。一切從寬認定，資料從簡、與中央配合默默的做。

身分證 侯友宜

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