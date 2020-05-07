學習不中斷！台中市家長會長聯盟會贈平板助弱勢學生

新冠肺炎疫情可能導致大規模停課，台中市教育局呼籲各界踴躍捐贈平板電腦提供弱勢學生，台中市家長會長聯盟會理事長余海倫及團隊響應政策，捐贈300台平板電腦。上午在台中特殊教育學校活動捐贈，局長楊振昇感謝聯盟會協助弱勢學生，弭平數位學習落差。

教育局長楊振昇引用聯盟會的理念來勉勵大家說，「孩子是未來的希望，教育是永續的投資！」感謝余海倫理事長及相關團隊夥伴的善心。

教育局指出，台中防疫超前佈署，為確保學生在無法到校期間充分利用科技設備，使課業不中斷，在全面調查全市各級學校後，屬低收入戶且家中無平板的學生數約2800多人；因此，台中市家長會長聯盟會余理事長及相關團隊捐贈300台平板電腦供台中市弱勢學生使用。

這次捐贈範圍涵蓋全市共29區，讓山線及海線的偏鄉學校也可同步擁有學習資源，弭平城鄉落差。