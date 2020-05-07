學習不中斷！台中市家長會長聯盟會贈平板助弱勢學生
新冠肺炎疫情可能導致大規模停課，台中市教育局呼籲各界踴躍捐贈平板電腦提供弱勢學生，台中市家長會長聯盟會理事長余海倫及團隊響應政策，捐贈300台平板電腦。上午在台中特殊教育學校活動捐贈，局長楊振昇感謝聯盟會協助弱勢學生，弭平數位學習落差。
教育局長楊振昇引用聯盟會的理念來勉勵大家說，「孩子是未來的希望，教育是永續的投資！」感謝余海倫理事長及相關團隊夥伴的善心。
教育局指出，台中防疫超前佈署，為確保學生在無法到校期間充分利用科技設備，使課業不中斷，在全面調查全市各級學校後，屬低收入戶且家中無平板的學生數約2800多人；因此，台中市家長會長聯盟會余理事長及相關團隊捐贈300台平板電腦供台中市弱勢學生使用。
這次捐贈範圍涵蓋全市共29區，讓山線及海線的偏鄉學校也可同步擁有學習資源，弭平城鄉落差。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言