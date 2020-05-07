北捷研發車廂擁擠度告知功能 板南線試辦
北捷自主研發「車廂擁擠度即時告知功能」， 由人少到多程度分為綠、黃、橘、紅4等級，旅客可掌握板南線進站列車內的人潮狀況、避開人多車廂，即日起於板南線試辦。
台北捷運表示，依照擁擠程度，將車廂分為舒適（綠色）、普通（黃色）、略多（橘色）及人多（紅色）4個等級，透過「台北捷運GO」App及板南線月台電視，旅客可掌握板南線進站列車內的人潮狀況，更有助避開人潮較多的車廂。
北捷提醒，板南線終端站的頂埔站及南港展覽館站，由於是列車發車起站，不提供查詢顯示車廂擁擠度資訊。
北捷表示，此項功能是由車輛處、資訊處組成研發設計團隊，透過列車壓力感測器，計算出車廂載重所承受的壓力值，進而轉化為車廂擁擠程度，希望藉此達到分散車廂人潮的效果。
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