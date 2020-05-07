萬元擴大紓困 侯友宜重申：一張身分證我們就收

中央擴大「無保有工作者」1萬元紓困，昨天申請爆資訊混亂，新北市長侯友宜今早召開新冠肺炎防疫會議，他表示，「拿身分證來就收件，我們全部接收」，今天一定很多人拿一張身分證，簽切結書就要求紓困，他表示知道第一線很多委屈，但仍要「從寬認定、從簡資料、從速發放」。

侯友宜今早再度確認社會局、各區公所，表示中央昨天改了政策，只要拿身分證來就收件，「我們全部接收」，他說，中央政策有落差，但我們就補起來、扛起來，「這些是辛苦人要幫忙，有的連資料都不會填」，將心比心當成親戚看待，不管是少了戶籍謄本、工作證明、財稅資料都收要收。他表示，電腦能查透過中央系統。

侯友宜也說，要拜託中央系統建構好、要穩定，才有辦法三天審核、五天發放，不然一定做不到。他說，這叫做急難紓困，不可能要求6月再拿，既然有急、有需要就是這幾天要。他說，市長跟大家並肩作戰，請同仁放心先收下來，不要抱怨、大家忍一忍。

盡管今天不少公所區長指出，如要有同住人身分證才有辦法查調，且只能查調勞保，沒辦法查農漁保，此外，必須查調一到四月存款資料，中央說這部分系統可以查，但公所都還沒接到怎麼查的資訊。侯友宜仍裁示只要有身分證，另加切結就收。